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Все на выборы Собянина или Все на митинги Навального? Эфир в 19:05

Алексей Навальный и Сергей Собянин, Москва, коллаж

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Сергей Собянин (из мэрии) готовит город к своей победе на выборах. Алексей Навальный (из СИЗО) готовит город к своим протестным акциям. Силовые структуры (на улицах и в квартирах) уже сейчас нейтрализуют потенциальных активистов. Откуда паника перед протестом? Чем он навредит выборам? Обсуждают политик Дмитрий Гудков и активист ФБК Николай Ляскин. Ведущая Елена Рыковцева

А вы куда пойдете?

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