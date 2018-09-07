В ООН обеспокоены возможным военным обострением в Сирии

Организация Объединенных Наций выразила опасение, что сирийские и российские силы могут в ближайшее время начать массивное наступление, что может спровоцировать гуманитарную катастрофу и привести к конфронтации с поддерживаемыми Турцией повстанцами, сообщает "Голос Америки".

В течение недели российские и сирийские силы нанесли несколько авиаударов по целям в провинции Идлиб.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующуюся в Великобритании Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, в пятницу были нанесены авиаудары по объектам вооружённой оппозиции по территории провинции Идлиб.

На трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию в Тегеране президент Турции Реджеп Эрдоган предложил объявить перемирие в последнем сирийском регионе, неподконтрольном режиму Башара Асада. Президент России Владимир Путин настаивал на том, что сирийское правительство имеет право установить контроль над всей территорией страны. Президент Ирана Хасан Роухани – пообещал, что иранские войска не уйдут из Сирии, сообщает Би-би-си.

Главы трех стран приняли совместное заявление. Они заявили, что отделение террористов от участников вооруженной оппозиции в Сирии будет иметь решающее значение для предотвращения жертв среди мирного населения.

В последние две недели неоднократно сообщалось, что войска Асада со дня на день начнут наступление на Идлиб.