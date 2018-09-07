В Москве в штабе Навального задержаны восемь человек

В штабе Алексея Навального в Москве задержали восемь человек. Об этом сообщил в твиттере сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. В штаб ворвалась полиция. Координатор штаба Олег Степанов написал в твиттере, что полицейские объяснили свои действия тем, что "планируются какие-то нарушения против выборов".

В штаб пришли десять полицейских, уточнил соратник Навального Леонид Волков. По его словам, среди задержанных – сотрудники штаба и волонтеры.

Алексей Навальный призвал граждан приходить 9 сентября, в единый день голосования, на акции против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали, сообщает телеканал "Дождь".

Сам Навальный в конце августа был арестован на 30 суток за "нарушения" при проведении акции "Он нам не царь" 28 января.