Суд рассмотрит жалобу матери антифашиста на шантаж со стороны ФСБ

Пензенский военный суд 11 сентября рассмотрит жалобу Елены Богатовой, матери обвиняемого по "делу сети" антифашиста Ильи Шакурского.

Богатова обратилась в суд из-за отказа следственного комитета возбудить дело о давлении со стороны сотрудника ФСБ: тот шантажом вынуждал ее уговорить сына дать признательные показания. Кроме того, по заявлению Богатовой, сотрудник заставил ее дать интервью телеканалу НТВ и подтвердить, что Илья Шакурский связан с "террористическим сообществом "Сеть"", пообещав взамен снисхождение на суде.

Также 11 сентября пензенский суд рассмотрит жалобу еще одного обвиняемого по "делу сети" — Дмитрия Пчелинцева. Он просит признать незаконным отказ возбудить уголовное дело о пытках в отношении него со стороны сотрудников ФСБ, требовавших признательных показаний.

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Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых членов движения "антифа". В начале 2018-го в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Обвиняемые по делу "сети" неоднократно заявляли о пытках в отношении их со стороны представителей следственных органов.