В Оренбургской области школьников "помазали" нефтью и назвали "роснефтятами"

В Бугуруслане, Бузулуке и Сорочинске 75 старшеклассников начали учебный год с посвящения в будущие нефтяники. Все они стали учениками специального «Роснефть-класса». В пресс-релизе компании «Оренбургнефть», дочернем предприятии «Роснефти», этих школьников называют «роснефтятами». Стало традицией посвящать их в это звание «помазанием» нефтью. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и её качество, считают в компании.

«Оренбургнефть» набирает такие спецклассы с 2014 года. В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи и кадетские классы, а также классы школьников-полицейских. Об этом сообщает "Эхо Москвы".