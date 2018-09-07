В Петербурге пикетчики поддержали омскую феминистку Любовь Калугину

Гражданские активисты вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку феминистки и филолога из Омска Любови Калугиной, на которую за посты и мемы на ее странице в соцсети “ВКонтакте” завели в уголовное по статье 282: ее подозревают в возбуждении ненависти к мужчинам и в унижении мужского достоинства. Организатор акции Александра Маркевич считает обвинения в адрес Калугиной абсурдными, она обращает внимание на то, что в интернете существует множество агрессивных сообществ, призывающих у насилию над женщинами, и многочисленные жалобы на них не привели ни к одному уголовному делу.

В качестве примера активистка приводит недавнюю негативную волну, прокатившуюся против российских девушек, друживших с иностранцами во время чемпионата мира по футболу – возмущенные соотечественники не только выкладывали в открытый доступ их адреса и призывали их избивать, но публиковали видео нападений на этих девушек. Однако, эти ролики с открытой демонстрацией насилия и призывами к нему не волнуют правоохранительные органы, тогда как шутки и мемы феминистки расследуются уже полтора года и расцениваются как экстремизм.

По мнению активистов, на фоне декриминализации домашнего насилия, попыток запретить бесплатные аборты и других явлений их того же порядка, дело противКалугиной можно считать делом против всех женщин. Сама Любовь Калугина на своей странице в “ВКонтакте” выражает сожаление, что с самого начала проверок со стороны полицейских не придала свою историю огласке. Она также пишет, что феминизм для нее – не хобби, а участие в политической жизни, и что она готова отстаивать свои убеждения.