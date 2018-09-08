На "мосту Немцова" напали на волонтёров

В ночь на субботу, 8 сентября, активисты прокремлевской группы SERB напали на волонтёров, дежуривших у народного мемориала на Большом Москворецком мосту, на месте убийства политика Бориса Немцова в Москве. Об этом сами волонтёры сообщили Радио Свобода.

Члены SERB брызнули в лицо из баллончика Григорию Самсонову, выбили камеру из рук Павла Колесникова. Затем собрали в пакеты цветы и портреты Немцова и увезли. Полиция на вызов волонтёров не приехала.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Его сторонники организовали народный мемориал на месте убийства. На волонтёров, дежурящих на мосту, регулярно совершают нападения.