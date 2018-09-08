СМИ: подозреваемые в отравлении Скрипалей посещали Женеву

Предполагаемые офицеры российских спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, неоднократно посещали Женеву. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, Петров и Боширов летали в Женеву не менее шести раз отдельно друг от друга. С ноября 2017 по февраль 2018 года они забронировали в общей сложности девять билетов туда и обратно. Источники отмечают, что выяснение контактов подозреваемых является ключевым в расследовании. Газета утверждает, что британские власти могли раскрыть информацию о россиянах раньше. Лондон не стал это делать в преддверии чемпионата мира по футболу в России, чтобы не подвергать риску жизни британских граждан.

Помимо Женевы, по данным The Telegraph, Петров и Боширов посещали Париж, Амстердам и Бергамо. Чаще всего они пользовались услугами компании "Аэрофлот".

Ранее СМИ сообщили, что предполагаемые сотрудники спецслужб представились бизнесменами при получении британских виз. По данным разведки, они представили действующие паспорта, однако имена и фамилии в них могли оказаться фальшивыми.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городе Солсбери 4 марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". 6 сентября британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в преступлении.