Google убрал рекламу Навального против пенсионной реформы

Google заблокировал в YouTube платные рекламные ролики об акции сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. Об этом сообщил соратник оппозиционера Леонид Волков. По его словам, ролики удалили минувшей ночью.

Волков считает, что блокировка - это ответ Google на запрос Центризбиркома России. ЦИК требовал заблокировать рекламу Навального за нарушение закона о выборах.

9 сентября в России единый день голосования. Согласно закону, в день накануне выборов запрещена любая предвыборная агитация. В день выборов сторонники оппозиционера планируют провести митинги против повышения пенсионного возраста. Они отрицают обвинения в нарушении закона о выборах, поскольку в некоторых городах акции согласованы с местными властями.

В последние дни по всей России проходят задержания сторонников Навального. Арестованы координаторы нескольких региональных штабов. Сам оппозиционер находится под административным арестом.