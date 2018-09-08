Валентина Матвиенко и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Матвиенко, северокорейский лидер подтвердил готовность посетить Россию. Спикер подчеркнула, что дипломаты по своим каналам уже начали согласовывать время и место встречи.

Ким Чен Ын из-за плотного рабочего графика не сможет посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в октябре. Ранее на это мероприятие главу Северной Кореи пригласил президент России Владимир Путин.

Делегация Совета Федерации прибыла в Пхеньян 7 сентября и пробудет там до 10 сентября. Матвиенко официально представляет Россию на празднованиях по поводу 70-й годовщины образования КНДР.

Первым российским лидером, встретившимся с Ким Чен Ыном был министр иностранных дел Сергей Лавров. Они встретились в мае в Пхеньяне.