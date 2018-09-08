США отозвали для консультаций дипломатов из Латинской Америки

США отозвали для консультаций глав диппредставительств в Доминиканской Республике, Сальвадоре и Панаме. По словам представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, отзыв послов связан с тем, что эти страны ранее разорвали дипотношения с Тайванем. "На консультациях дипломаты обсудят, как США могут поддержать демократические институты и экономику в Центральной Америке и на Карибах", – говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

США поддерживают отношения с Тайванем, хотя официально его не признают. Пекин не раз обращал внимание на недопустимость контактов Вашингтона и Тайваня, идущих вразрез с политикой "одного Китая". Она является политической основой американо-китайских отношений. Китай считает Тайвань своей территорией.