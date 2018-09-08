«Рома» Альфонсо Куарона победила в Венеции

75-й Венецианский фестиваль (29 августа – 8 сентября) завершился победой мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. «Золотого льва» за лучший фильм получила его автобиографическая черно-белая картина «Рома». Единственный российский игровой фильм в программе Мостры «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (второй конкурс «Горизонты») отмечен наградой за лучшую женскую роль – Наталье Кудряшовой.

В основной конкурс вошел двадцать один фильм. Жюри возглавил прошлогодний лауреат «Золотого льва» (за «Форму воды») мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Вместе с ним судили фильмы режиссеры Малгожата Шумовская, Паоло Дженовезе, Тайка Вайтити, Николь Гарсиа, Сильвия Чан, актеры Кристоф Вальц, Наоми Уоттс и Трине Дюрхольм. Российских фильмов в конкурсе не было.

Действие «Ромы» Альфонсо Куарона происходит в 1970-е годы в Мехико, Рома – название престижного района, где живет семья главных героев. Куарон выступил продюсером, оператором, сценаристом и монтажером картины.

Вторая по значимости награда «Серебряный лев — Гран-при жюри» досталась Йоргосу Лантимосу за «Фаворитку» – историческую комедию об интригах при дворе британской королевы Анны Стюарт в начале XVIII века, где первое время всеми делами распоряжается её фаворитка герцогиня Мальборо. За роль королевы Анны получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль Оливия Колман.

Серебряный лев за режиссуру получил Жак Одиар за англоязычный вестерн «Братья Систерс» по одноименному роману Патрика де Витта.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль достался Уиллему Дефо за роль Ван Гога в ленте «На пороге вечности». Байопик снял режиссер и художник Джулиан Шнабель.

Наградой за лучший сценарий жюри отметило Джоэла и Итана Коэнов за снятый для Netflix альманах из шести короткометражек, каждая из которых упражнение в жанре вестерна, – «Баллада Бастера Скраггса».

Специальный приз жюри достался «Соловью» Дженнифер Кент. Она единственная женщина-режиссер, участвовавшая в основном конкурсе. Это ещё один вестерн и история мести, рассказывающая о геноциде австралийского коренного населения британскими колонистами в Тасмании. Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру получил Байкали Ганамбарр, сыгравший в «Соловье» одну из главных ролей.

Во второй по значимости конкурс «Горизонты» вошли 19 фильмов, включая российский «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Жюри возглавила Афина Рахель Цангари («Аттенберг»), один из лидеров нового греческого кино.



Приз за лучший фильм конкурса «Горизонты» получил сновидческий дебют о преследовании рохинджи «Манта Рэй», который снял Путтифонг Арунфенг.

Приз лучшему режиссеру достался казахстанскому автору Эмиру Байгайзину за его третью полнометражную ленту – поэтическую притчу «Река».

Специальный приз жюри — «Анонс» (режиссер Махмут Фазил Чошкун) о попытке государственного переворота в Турции в 1963 году.

Лучшая актриса – Наталья Кудряшова за «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Награда за лучшую актерскую работу — Каис Нашиф за комедию «Тель-Авив в огне» Самеха Зоаби, где в комедийно-гуманистическом ключе показаны отношения между палестинцами и израильтянами в Иерусалиме.

Приз за лучший сценарий получил китайский фильм «Джинпа» (реж. Пема Цеден), действие этого роуд-муви происходит в Тибете. Одним из продюсеров стал Вонг Карвай.

Лев будущего Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют (из показанных во всех программах фестиваля) получила Судад Канан за фильм «День, когда я потеряла свою тень», действие которого происходит в Сирии в 2012 году. Это фильм совместного производства Сирии, Ливана, Франции и Катара.