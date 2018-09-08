В Петербурге задержаны участники акции с персонажем в маске Путина

В Петербурге задержаны Евгения Литвинова и Владимир Иванютенко, участники акции, в которой человек в маске Путина управлял повозкой, запряженной пенсионерами. Об этом в своем фейсбуке сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Литвинову и Иванютенко доставили в отдел полиции в Центральном районе. Координатор движения «Солидарность СПБ» Ольга Смирнова сообщила, что при задержании Литвиновой, полицейские удерживали её мужа, и отпустили только тогда, когда она согласилась ехать с ними.



Динар Идрисов сообщил, что Иванютенко может грозить наказание за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.