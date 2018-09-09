На акциях протеста против пенсионной реформы задерживают активистов

В России сегодня проходят акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Акции запланированы в 80 городах. В ряде городов они согласованы с властями, в других, в том числе Москве и Петербурге - нет.

В нескольких городах России полиция задержала активистов и организаторов акции. В Хабаровске задержаны координатор штаба Алексей Ворсин и организатор акции Иван Зуев. Местный штаб Алексея Навального сообщает, что всего в Хабаровске задержали 10 человек.

В Красноярске задержан активист Станислав Рудковский. Ему вменяют статью "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Сам Рудковский утверждает, что в протестной акции на Красной площади он участвовать не собирался. Свое задержание активист связывает с наблюдением за выборами. Также задержаны два волонтера местного штаба Навального. Активист Владислав Ткачук подвергся нападению со стороны полиции.

В Комсомольске-на-Амуре полиция заблокировала в квартирах организатора митинга против пенсионной реформы, а также всех активистов штаба. Об этом сообщается на странице штаба Навального во "ВКонтакте". Задержан бывший волонтёр штаба Александр Лазовский. Причину задержания ему не назвали.

. Накануне в Москве были задержаны члены команды Навального - Георгий Албуров и Владимир Милов. Сам Навальный сейчас отбывает 30-дневный административный арест.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста..