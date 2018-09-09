СМИ: США знали о планах переворота в Венесуэле

Американские представители несколько раз в прошлом году встречались с венесульскими военными, планировавшими свержение президента Николаса Мадуро, - сообщают New York Times и CNN.

По данным газеты, основанным на информации нескольких осведомленных источников, венесуэльские заговорщики просили США о содействии, но в Вашингтоне решили, что оказывать его нецелесообразно, и планы государственного переворота сошли на нет.

По информации источников, венесуэльцы просили Вашингтон не о вооруженной интервенции, а только о поставках техники связи и советах по планированию переворота.

Белый дом не прокомментировал сообщение СМИ, заявив лишь, что "продолжает поддерживать идею мирного и упорядоченного возвращения Венесуэлы к демократии". CNN попросил о комментарии и министерство обороны Венесуэлы, но оно отказалось от комментариев вплоть до получения соответствующих инструкций.

Президент США Дональд Трамп, отвечая в прошлом месяце на вопрос журналистов об американской политике в отношении Венесуэлы, заявил: "У нас есть разные варианты. Мы ничего не исключаем, в том числе, силовые сценарии". До настоящего момента реакция Вашингтона на репрессивнные действия властей Венесуэлы против оппозиции сводилась лишь к экономико-дипломатическим санкциям.