КНДР впервые за долгие годы не показала ядерные ракеты на параде

На военном параде в столице Северной Кореи Пхеньяне, который прошел в воскресенье в честь 70-й годовщины образования КНДР, впервые за несколько лет не показали межконтинентальные баллистические ракеты, которые, как считается, могут угрожать Соединенным Штатам. Об этом сообщает Sky News.

Предполагается, что это связано с нежеланием лидера КНДР Ким Чен Ына вступать в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, с которым они ранее договорились о ядерном разоружении Северной Кореи.

В апреле 2017 года в Пхеньяне была продемонстрирована МБР нового типа. Это произошло во время парада в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Во время нынешнего парада акцент был сделан на темах, посвященных экономическому развитию страны.

Несколькими днями ранее Трамп предложил северокорейскому лидеру завершить денуклеаризацию КНДР к концу своего первого президентского срока - через два с небольшим года. В свою очередь Ким Чен Ын говорил, что намерен положить конец враждебным отношениям с Вашингтоном до 2021 года.

8 сентября глава КНДР встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она заявила о готовности Ким Чен Ына нанести визит в Россию. Позже она рассказала, что лидер Северной Кореи не сможет посетить экономический форум во Владивостоке из-за "занятности", "плотного графика" и предстоящего корейского саммита.