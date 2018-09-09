Дебаты о миграции - одна из главных тем выборов в Швеции

В Швеции в воскресенье проходят парламентские выборы.

Одна из главных тем дебатов перед выборами в этом году - миграционная политика. Во время миграционного кризиса 2015 года Швеция позволила въехать в страну более чем 150 тысячам беженцев. Это самый большой процент на душу населения из всех стран ЕС. Оппоненты левоцентристского правительства критикуют его за излишний, по их мнению, либерализм в миграционной политике.

Опросы показывают рост популярности правой партии Шведские демократы, которая выступает с антимигрантских позиций. Возможный успех этой партии серьезно затруднит формирование правительства, поскольку ни левоцентристская коалиция во главе с социал-демократами, ни правоцентристы могут не получить большинства в парламенте (Риксдаге), и страну ждут сложные переговоры о правительстве.

Представители большинства партий перед выборами высказались против строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. По существующим нормам, однако, Швеция не может его заблокировать. Кандидаты заявляют, что будут добиваться переноса решения о сооружении газопровода на уровень Еврокомиссии.