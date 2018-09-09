В Косово перекрыли дорогу, чтобы не проехал президент Сербии

В частично признанной республике Косово более сотни местных албанцев заблокировали автомобильную дорогу к населенному пункту, который в воскресенье собирался посетить президент Сербии Александр Вучич.

Президент Сербии приехал на север Косова, где живут представители сербского меньшинства, накануне. Власти Косова предоставили ему разрешение на въезд. Однако в воскресенье, после того, как местные албанцы перекрыли дорогу, премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что власти по соображениям безопасности отозвали разрешение на проезд Вучича в регион Дреница.

Сербские власти заявляют, что блокаду дороги организовали ветераны войны за независимость Косова в конце 1990-х годов, которых в Сербии обвиняют в военных преступлениях. Косовские активисты, в свою очередь, обвиняют самого Вучича в поддержке "геноцида мирных жителей" во время войны в Косове.

Командование НАТО в Косове распространило заявление, в котором говорится, что при необходимости готово применить силу для того, чтобы разблокировать дорогу.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Независимость признало большинство стран мира, ее, однако, не признает Сербия. Намеченный на 7 сентября очередной раунд переговоров между Вучичем и президентом Косова Хашимом Тачи о нормализации отношений не состоялся.