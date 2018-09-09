В Москве и Петербурге проходят акции против пенсионной реформы

В Москве и Петербурге проходят акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В Петербурге, где городская администрация отозвала разрешение на проведение митинга на площади Ленина, полиция берет протестующих в оцепление. На видеокадрах с места событий видно, что на площади сработала дымовая шашка или распылили газ. "Медиазона" и "Бумага" сообщают о двух десятках задержанных. Сообщается, что среди них – маленький мальчик.

Полиция применяет дубинки.

Одному из задержанных – пожилому мужчине – стало плохо в автозаке. Полицейские некоторое время не оказывали ему помощь и отказывались выпустить задержанных из автобуса.

В Москве на Пушкинской площади собрались сотни протестующих. Полиция уже задержала нескольких человек, включая сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, а также координатора движения "Весна" Анастасию Романовскую и активистку Полину Сизову.

В преддверии московской акции были задержаны несколько соратников Алексея Навального. Некоторым из них вменяют организацию несогласованного митинга. Радио Свобода ведет прямую трансляцию.

Акции против пенсионной реформы прошли или еще продолжаются в десятках городов России. Задержаны десятки протестующих, а также сотрудники штабов Алексея Навального. В ряде городов задерживали участников акций протеста, а также сотрудников штабов Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, к 14.00 в 19 регионах России задержано 153 человека.