Пенс: в администрации США никогда не обсуждали отстранение Трампа

Вице-президент США Майк Пенс отрицает, что высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов когда-либо обсуждали отстранение президента Дональда Трампа от власти или вынашивали такие планы. "Почему бы мы должны были это делать?" - ответил Пенс вопросом на вопрос корреспондента CBS.

В интервью этому телеканалу вице-президент подчеркнул, что не знает, кто является автором анонимного письма от имени высокопоставленного члена администрации Трампа, опубликованного на этой неделе в New York Times и вызвавшего живую дискуссию в политических кругах США. При этом он подчеркнул, что автору - если он существует - и редакции газеты "должно быть стыдно".

В письме говорится, что ряд членов администрации Трампа тайно саботируют указания президента и действуют вопреки его воле, участвуя в так называемом "сопротивлении". Они обвиняют Трампа в некомпетентности и импульсивности и оправдывают свои действия заботой о благе страны. Сам Трамп и многие его подчиненные подвергли письмо резкой критике, призвав его автора назвать себя и уйти в отставку. В прессе же появились предположения о том, кто мог быть анонимом - назывались, в том числе, имена министра обороны Джеймса Мэттиса, а также самого Пенса.

25-я поправка к конституции США предусматривает, что большинство членов администрации может проголосовать за отстранение президента от должности в случае, если сочтут его неспособным исполнять свои обязанности. Некоторые оппоненты Трампа предлагали применить к нему эту поправку.