Единый день голосования: две трети россиян игнорируют выборы

По данным Мосгоризбиркома на 15:00 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовали 17,39 процентов избирателей.
В Подмосковье на выборах губернатора явка на это же время составила 23,38 процентов, сообщили в Избирательной комиссии Московской области.
По прогнозам движения "Голос", которое занимается мониторингом выборов в единый день голосования, окончательная явка в Москве и Подмосковье не превысит 32-35 процентов.
На 14:00 показатели явки на выборах мэра Москвы были на 10 процентов меньше, чем на президентских выборах 2018 года.
При этом Мосгоризбирком сообщил о явке в 98,11 процентов на голосовании в следственных изоляторах столицы.
В Екатеринбурге явка избирателей на выборах в городскую думу по состоянию на 15:00 по местному времени составила 16,95 процентов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии. В 2013 году во время выборов депутатов городской думы процент проголосовавших по состоянию на 15:00 составлял 19,18 процентов от общего числа избирателей.
По данным движения "Голос", в Новосибирске на 18:00 по местному времени явка избирателей составила 20,55 процентов - это на 6,5 процентов меньше, чем на предыдущих выборах. Также "Голос" отмечает существенное снижение явки в Кемеровской, Красноярской и Самарской областях - в последней, по состоянию на 15:00, она составила всего 15,79 процентов от числа избирателей.
Завершились выборы губернатора Магаданской области. По данным ЦИК явка на них составила 35,55 процентов.
Несмотря на это, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в выборах принимают участие "самые-самые дееспособные партии и кандидаты" и "говорить о том, что кампания не конкурентная — это просто противоречить фактам".
Глава ЦИК также сообщила, что выборы проходят без серьезных нарушений - единственный неприятный инцидент, по мнению Памфиловой, произошел в Улан-Удэ, где заместителя председателя участковой избирательной комиссий №725 задержали при ввозе бюллетеней, заполненных в пользу одной из партий, на территорию следственного изолятора, где расположен один из участков для голосования. "Это сговор, уголовная статья ждет", - пообещала Памфилова. В пользу какой партии были заполнены бюллетени, глава ЦИК не сообщила.
Движение "Голос", в свою очередь, сообщает о многочисленных нарушениях на избирательных участках: так в Красноярском крае наблюдатели зафиксировали попытку подкупа избирателей, а в Новокузнецке - массовый вброс бюллетеней. Всего "Голос" сообщает о более 80 нарушений, по которым поданы жалобы, в том числе - в местные органы прокуратуры.
К 14:00 по московскому времени известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе, где прямые выборы главы региона отменены еще осенью 2014 года, Законодательное собрание утвердило на пост губернатора кандидатуру 30-летнего Дмитрия Артюхова, внесенную Владимиром Путиным. В голосовании принимали участия 18 депутатов, из них за Артюхова свои голоса отдали 14.
Ранее Артюхов был назначен Путиным врио губернатора ЯНАО в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.
В Дагестане, где губернатора также утверждают депутаты народного собрания, на должность главы региона утвержден Владимир Васильев: за него проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева, представляющего "Справедливую Россию" - 5, за Махмуда Махмудова от КРПФ - 4.
Васильев с начала октября 2017 года занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя Дагестана, сменив на этом посту Рамазана Абдулатипова.
До назначение врио Васильев был руководителем фракции "Единой России" в Госдуме и заместителем председателя парламента.
9 сентября в России - единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, от губернаторских до муниципальных. В списки избирателей включены около 65 миллионов человек.
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