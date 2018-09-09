Единый день голосования: две трети россиян игнорируют выборы

По данным Мосгоризбиркома на 15:00 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовали 17,39 процентов избирателей.

В Подмосковье на выборах губернатора явка на это же время составила 23,38 процентов, сообщили в Избирательной комиссии Московской области.

По прогнозам движения "Голос", которое занимается мониторингом выборов в единый день голосования, окончательная явка в Москве и Подмосковье не превысит 32-35 процентов.

На 14:00 показатели явки на выборах мэра Москвы были на 10 процентов меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

При этом Мосгоризбирком сообщил о явке в 98,11 процентов на голосовании в следственных изоляторах столицы.

В Екатеринбурге явка избирателей на выборах в городскую думу по состоянию на 15:00 по местному времени составила 16,95 процентов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии. В 2013 году во время выборов депутатов городской думы процент проголосовавших по состоянию на 15:00 составлял 19,18 процентов от общего числа избирателей.

По данным движения "Голос", в Новосибирске на 18:00 по местному времени явка избирателей составила 20,55 процентов - это на 6,5 процентов меньше, чем на предыдущих выборах. Также "Голос" отмечает существенное снижение явки в Кемеровской, Красноярской и Самарской областях - в последней, по состоянию на 15:00, она составила всего 15,79 процентов от числа избирателей.

Завершились выборы губернатора Магаданской области. По данным ЦИК явка на них составила 35,55 процентов.

​Несмотря на это, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в выборах принимают участие "самые-самые дееспособные партии и кандидаты" и "говорить о том, что кампания не конкурентная — это просто противоречить фактам".

Глава ЦИК также сообщила, что выборы проходят без серьезных нарушений - единственный неприятный инцидент, по мнению Памфиловой, произошел в Улан-Удэ, где заместителя председателя участковой избирательной комиссий №725 задержали при ввозе бюллетеней, заполненных в пользу одной из партий, на территорию следственного изолятора, где расположен один из участков для голосования. "Это сговор, уголовная статья ждет", - пообещала Памфилова. В пользу какой партии были заполнены бюллетени, глава ЦИК не сообщила.

Движение "Голос", в свою очередь, сообщает о многочисленных нарушениях на избирательных участках: так в Красноярском крае наблюдатели зафиксировали попытку подкупа избирателей, а в Новокузнецке - массовый вброс бюллетеней. Всего "Голос" сообщает о более 80 нарушений, по которым поданы жалобы, в том числе - в местные органы прокуратуры.

К 14:00 по московскому времени известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе, где прямые выборы главы региона отменены еще осенью 2014 года, Законодательное собрание утвердило на пост губернатора кандидатуру 30-летнего Дмитрия Артюхова, внесенную Владимиром Путиным. В голосовании принимали участия 18 депутатов, из них за Артюхова свои голоса отдали 14.

Ранее Артюхов был назначен Путиным врио губернатора ЯНАО в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.

В Дагестане, где губернатора также утверждают депутаты народного собрания, на должность главы региона утвержден Владимир Васильев: за него проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева, представляющего "Справедливую Россию" - 5, за Махмуда Махмудова от КРПФ - 4.

Васильев с начала октября 2017 года занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя Дагестана, сменив на этом посту Рамазана Абдулатипова.

До назначение врио Васильев был руководителем фракции "Единой России" в Госдуме и заместителем председателя парламента.

9 сентября в России - единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, от губернаторских до муниципальных. В списки избирателей включены около 65 миллионов человек.