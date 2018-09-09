Организатор протестной акции в Пскове приковал себя к столбу

В Пскове один из организаторов акции протеста против пенсионной реформы, приковал себя наручниками к дорожному знаку. Николай Кузьмин сделал это, чтобы успеть развернуть плакат и произнести речь.

Пока полицейские отстёгивали наручники, Кузьмин высказывался о президенте России Владимире Путине и правительстве. По мнению активиста, руководство страны "решило забрать деньги не у олигархов или коррупционеров, а у простых людей". Правоохранители задержали Кузьмина и оставили на ночь в отделении полиции.

Организаторы акции в Пскове не смогли приблизиться к месту начала шествия. За час до заявленного времени были задержаны координатор штаба Навального в Пскове Валентин Болдышев, активисты Павел Чернов и Андрей Егоров, а также координатор регионального отделения "Открытой России" Лия Милушкина, нацбол Георгий Павлов и другие.

Акция 9 сентября в Пскове проходила без согласования властей. Однако организаторы посчитали шествие и митинг законными, поскольку власти одновременно с отказом не предложили для публичного мероприятия альтернативной площадки. На несогласованное шествие в итоге вышли около ста человек.

Акции против пенсионной реформы прошли состоялись во многих городах России. Задержаны десятки протестующих и сотрудники штабов Алексея Навального. Общее количество задержанных исчисляется десятками и сотнями и ко времени выхода этой публикации задержания продолжались.