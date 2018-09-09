Киев заявил о блокировке телеканалов РФ в 180 городах и селах Донбасса

Украине удалось подавить вещание около двух десятков российских телеканалов в 180 городах и селах Донбасса, которые контролируются пророссийскими сепаратистами. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем фейсбуке. По ее словам, готовится блокировка ряда российских радиостанций, работающих в FM-диапазоне на востоке страны.

Геращенко отметила, что это стало возможным благодаря специальному устройству под названием "Серпанок", изобретенному украинской армией и волонтерами. Эту меру она назвала "очень важным шагом в условиях информационной войны".

Она выразила беспокойство тем, что некоторые украинские СМИ, по ее словам, ведут в прифронтовой зоне "откровенную антигосударственную пропаганду".

С 2014 года Украина отключила вещание десятков российских телеканалов. В мае этого года последовала блокировка их интернет-версий. За счет донецкой телебашни и специальных приспособлений Москве удается частично преодолевать запрет на вещание на востоке Украины.