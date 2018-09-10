"Впереди - злобное затишье": соцсети подводят итоги 9 сентября

На 9 сентября пришлись сразу два знаменательных события: единый день голосования на самых разных выборах от Приморья до Москвы и серия митингов против пенсионной реформы, почти везде - несогласованных.

Что касается московских выборов, то на них, вы удивитесь, победил Сергей Собянин.

Марат Зайнетдинов:

Дорогие друзья! Спасибо всем тем, кто поддержал нашего кандидата. Хочется пожелать Сергею Семёновичу Собянину энергии и сил! Сергей Собянин заразил нас всех своей энергией созидания. Я уверен, что впереди нас с Вами ждёт активная работа по руководством самого лучшего Мэра и теперь мы просто обречены на успех!!! #ЗаСобянина#СамыйЛучшийМэр

Сергей Ерженков:

Как устроены выборы в Москве - не мне вам рассказывать. На "азиатскую рожу" нанесли макияж со стрелками, цветастыми фасадами стыдливо прикрыли юрты, чтобы изобразить Европу, вместо фестиваля варенья фестиваль джема, сахар заменили стевией, в остальном - все то же, все так же. Надувные батуты, пирожки, лимонад "Золотой ключик" по себестоимости и бюджетницы с обвесом - африканскими бусами, в которых они отмечали собственный юбилей, - выходя с участков, шлют смс своему начальству. К этому мы привыкли. Но в одной московской школе пошли дальше - теперь не только учителя, но и родители должны отчитываться перед классным руководителем. Об этом объявили на родительском собрании, учительница долго расшаркивалась и просила ее понять, многозначительно показывая пальцем вверх. "Это практикуется не только в нашей школе, а во многих бюджетных учреждениях,(больницы,работники культуры), - написала мне одна мама, орфография сохранена. - Никто не принуждает за кого то определенно голосовать,а администрации для того чтобы понимать ситуацию". Кому и зачем нужно понимать ситуацию - большой вопрос. Вчера выяснил, что разнарядки от департамента образования не было, речь идёт об инициативе снизу, желании выслужиться перед начальством директора, по совместительству депутата-единоросса. Вечером всех учителей заставляют обзванивать родителей - ходили ли на выборы? - и помечать. Что будет с детьми, чьи родители не ходили на выборы, - ещё один волнующий меня вопрос. Хотелось бы поинтересоваться у департамента образования Москвы, почему учителя, помимо своей воли, стали ответственными за обеспечение чеченской явки? Собянина и без их помощи изберут, не переживайте. А вот втягивать детей, родителей и учителей в эти карусели, обмазанные джемом, ради политических амбиций <чудака> директора - это прямо фу.

Евгений Ихлов:

Жизнь разрешила важный спор

Накануне "голосовательной процедуры" 9 сентября у меня были жаркие споры с хорошими людьми на тему о том, что является "более лучшей" формой гражданского протеста в условиях, когда "выборы" превращены в фикцию, как в столице мэрские, например.

Моя позиция была такая: в создавшихся условиях сам приход на участок создаёт дополнительную морально-политическую легитимность системе, показывает готовность признавать государственный режим и его институты (пусть и отвергая и осуждая его уклонения от закона, права и морали). Исключение - только случае принуждения к приходу на УИК - тут уже можно выбирать любую форму протеста...

Позиция моих уважаемый оппонентов, горячо меня критиковавших, сводилась - если совсем кратко - к тому, что использование политических прав, даже радикально (в форме голосования против всех в виде приведения бюллетеня в негодность) очень важно для осознания себя гражданином.

Итак, мы имеем результаты по Москве. Явка (с дачными УИКами) - 30% с отменёнными копейками. У Самовыдвиженца - порядка 70%. У ближайшего соперника Самовыдвиженца - очередного красного банкира - около 12%. Испорченных бюллетеней - 2%.

Таким образом, кампания "Голосуй за Москву" (по букве в клеточке) помогла повысить явку на столичных выборах за порог респектабельности.

В ином случае, мэр бы сейчас гордился пусть и даже 75% результатом, но при "пызорной" 28%-ой явке...

Что же касается интеллигентских размышлений на тему не стоило бы выразить протест поддержкой сильнейшего противника власти, то я полагаю, что не стоит так поощрять политический цинизм, даря 14% заклинателю "Советским опытом", начавшего деловую карьеру в системе РАО ЕЭС Чубайса, и учредителю вполне фашистского на мой взгляд ресурса - прилепинского "Свободного слова"

Алексей Лапшин:

Вопрос выборов в Москве и вообще в российских регионах, с самого начала фикция, ложь. Выборы в любом регионе России от Камчатки до Москвы управляются по одной и той же схеме. Есть один "реальный" кандидат номенклатурно-олигархической системы и все прочие. Остальные в нынешней "выборной системе" координат просто статисты. Это как бы самая азбука нынешнего псевдополитического процесса. Никаких иных результатов ждать не приходиться. Москва от другой России отличается масштабами сверхмегаполиса, но это вовсе не значит, что существует какая-то отдельная "собянинская Москва". Столица - просто естественный эпицентр этой системы. Отражение всей страны. Сергей Семёнович Собянин - совершенно безликий, трафаретный чиновник, лишённый даже намёка на стиль или какую-то самостоятельность. "Лицо на стене. Взгляд с экрана". Из критики Собянина раздражают намёки на его нерусскую национальную принадлежность. Дразнят Собянина "оленеводом". Как-будто "оленеводы" когда-то чем-то себя запятнали?! Дескать, если бы он был русским, коренным москвичём , то картина была бы совсем другая. Это вот как раз самый тупой оборонительный шовинизм. Собянин - личность до боли понятная, но причём здесь олени? Сергей Семёнович плоть от плоти нынешнего государства российского. Как и вчерашние разгоны протестных выступлений.

Владимир Слатинов:

с явкой в 28 проц. - это провал кампании. вся концепция (референдум о доверии эффективному менеджеру, кардинально преобразовавшему столицу) при такой явке летит в тартарары.

в Белом Доме потирают руки - "эффективный менеджер" и очевидный претендент на должность Премьера политически ослаб

впрочем, главный обитатель Белого Дома и глава "партии власти" по результатам сегодняшнего дня тоже попал в непростое положение

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Ия Цой:

Пока что на выборах побеждают партии "Лишь бы не было войны" и "Нас итак неплохо кормят". При молчаливом согласии партии "Мы не верим, что можно что-то изменить."

Олег Козырев:

единый день недопуска независимых кандидатов к выборам

Константин Сёмин:

Неужели остаются еще наивные люди, не понимающие, что в обстановке тотальной реакции главным и единственным оппозиционным кандидатом является явка? Именно отсюда — все клубничные усы, народные праймариз, микрореволюционные митинги и бури в стакане воды?

Надо, чтобы пришли. Тушкой или чучелом. Почему?

Потому что идти уже никто не хочет.

Никто ничему не верит.

И абсолютно наплевать, какой порог, накидают или не накидают. Без физической, осязаемой, всеми видимой явки ("Мань, ты ходила? Нет. И я — нет. А кто тогда ходил?") невозможно никакими порогами изобразить легитимность. Вот это чувство разлитой в умах нелегитимности и есть главное, что тревожит буржуазию.

— Пожалуйста, играйте еще. За белых, за красных, за синих, за звездно-полосатых... только играйте. Не переставайте играть.

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Оппортунизм и ренегатство сегодня выражаются не в бездействии, а в распространении иллюзий.

Между тем, "Единая Россия" победила далеко не везде. Очень хорошие результаты в разных городах показали КПРФ и ЛДПР, в нескольких регионах будет (или ещё возможен, многое зависит от пересчёта голосов) второй тур губернаторских выборов.

Валерий Соловей:

Там, где голосование по партийным спискам, промежуточные результаты похожи на декабрь 2011 года

Тогда ЕР выборы де-факто проиграла.

Анна Черепанова:

В Забайкалье, Иркутской области «Единая Россия» с треском проиграла выборы в Заксобрания. В Хакассии губернаторские выборы выигрывает кандидат от КПРФ без второго тура, а в Хабаровском крае будет второй тур на выборах губернатора.

Что-то сдвинулось с мертвой точки.

Алёна Быкова:

Пахнет вторым туром на губвыборах в Приморье, в Хабаровском крае мастодонт Шпорт уступает кандидату от ЛДПР (впрочем, тоже мастодонту), в Забайкальском крае предварительные данные намекают на коалиционный парламент. Дальневосточная республика дала шороху.

И только у Воробьева под 80%((

Владимир Цуканов:

Ну что друзья.. Второму туру Быть! Как показала практика, можно и нужно дать отпор ЕДРу и его олигархатым ставленникам. Не смотря на колоссальный бюджет и массовый мухлёж по избирательным округам ему не удалось набрать нужного количества голосов. Спасибо вам Приморцы! Люблю вас! Теперь мы будем ещё более опытнее и умнее! Мы не дадим Приморье в обиду, я это знаю. Не реально рад что участвую в этом всём! Спасибо! Ну и, конечно, голосуем только за Андрея Ищенко! Помним, самый главный наш бич, это равнодушие и не верие, боремся с этим! Так победим!

Алексей Ворсин:

По результатам голосования в Хабаровском крае: я не вижу особой разницы между Шпортом и Фургалом. Да, приятно, когда единоросы проигрывают, но не более того. Время рассудит.

Ольга Маховская:

Судя по голосованию и второму туру в четырех регионах, коммунисты наступают на востоке. Социологию в регионах с небольшой плотностью населения трудней симулировать.

Дмитрий Аграновский:

Интересны результаты по Иркутской и Орловской областям. Как только административный ресурс немного проседает, "Единая Россия" валится в пыль, а кандидаты от КПРФ спокойно получают от 40 до 80 процентов. Вот это более-менее похоже на правду, примерно так должно быть по всей стране.

Алексей Макаркин:

А вот еще один замечательный вариант чисто протестного голосования - Владимирская область. Там намечается второй тур, в которой с очень хорошим результатом может выйти Владимир Сипягин, кандидат от лояльной областной власти ЛДПР. Казалось бы, все учли, коммуниста на выборах нет, кандидаты абсолютно предсказуемые. А получилось массовое протестное голосование за немотивированного (пока?) кандидата. Жириновский даже фамилию его перепутал, когда приезжал агитировать.

Аббас Галлямов:

Традиционно считается, что революции происходят в столицах. Здесь, мол, и протестные настроения сильнее, и жители активнее. В этот раз, однако, все случилось в глубинке. Хакасия, Приморье, Хабаровск, Владимир, Ульяновск, Якутск и т.д.

Константин Смирнов:

Всем спасибо за поддержку. Вы избрали нас в гордуму. Это точно. Но они думают, что нашли выход и рисуют нам 4,2. Избирком не ввел данные в гасвыборы по состоянию на 2 ночи. Другие партии, которые радостно обменивались с нами и со всеми данными первые полтора часа, пропали с горизонта. Идет большой договорняк. Дайте свои протоколы в паблик.

Алексей Шабуров:

По стране, между тем, ЕР и даже губернаторы много где проиграли, но и этому радоваться не получается. Зная привычки нашей власти, ожидаешь от нее не работы над ошибками, а ужесточения избирательного законодательства и еще большего административного контроля за процессом.

Ну и, конечно, день запомнился протестными акциями, которые были жестоко встречены полицией, особенно в Москве и Петербурге (но, увы, не только).

Алексей Садовский:

В Екб митинга не получилось, сразу перекрыли все подходы. Народ пошел шествием в центр, но тротуар перекрыли с двух сторон! Получилась тусовка в возле Искры. Народ потихоньку выдергивают в а- заки, по непонятому принципу. Омона и Росгвардии немеряно, ниогда столько не было.

Олег Пшеничный:

Екатеринбург оккупирован. Народный мэр Ройзман задержан за то, что заступился на улице за женщину.

Фёдор Крашенинников:

Евгений Ройзман сегодня в очередной раз показал, что он один стоит больше всего куйвашевского и тунгусовского зоопарка.

Пришел на акцию, сел в автозак - и Екатеринбург снова в топе новостей.

Присмотритесь к Евгению Вадимовичу внимательнее, возможно это наш Конрад Аденауэр - тот ведь тоже был градоначальников в одном крупном нестоличном городе, при всей разнице между этими людьми)

Максим Царьков:

Дай Бог Ройзману здоровья, мы же помним, что в России надо жить долго.

Евгений Ройзман:

Всем, кто вышел сегодня - респект и уважение. Особннно молодым.

А старшим хочу сказать -молодые вынуждены подставляться и выходить за нас, потому, что мы не выходим.

Рs.Меня и ещё нескольких человек отпустили. Скорую пропустили.Задержано 30 человек.

Александр Жиров:

В Омске порядка 2 тысяч протестующих на несогласованном митинге против пенсионной реформы. Больше 40 задержанных - это впервые, раньше в Омске задержаний практически не было.

Давид Канкия:

То что сейчас происходит в Краснодаре требует самого пристального внимания СМИ и общественности. Там сейчас идет целенаправленное истребление последних очагов инакомыслия.

Порядка 100 задержанных на бессмысленном митинге в Краснодаре. Десятки административных составом. И тревожные сообщения, что адвокат Михаил Беньяш был избит полицейскими (или эшниками) и ему вменяют ст. 318 "насилие в отношении представителя власти", то есть потенциальная уголовка.

Роман Арбитман:

Вернулся с митинга. Мы собрались в центре города, у цирка, и прошли колонной вплоть до самой Волги, где прошел собственно митинг. Сколько было народа, сказать точно не могу, ибо я был внутри. Говорят, около тысячи человек пришло. Я тоже выступал. Говорил о том, что эта «пенсионная реформа» - скорее всего, только первый шаг. Если утремся, то через год-другой власть придумает для людей старшего поколения еще какую-нибудь пакость. Например, отнимет пенсии у работающих пенсионеров. Думаете, постыдятся? Едва ли.

Фёдор Сваровский:

Можно говорить о пропаганде врагов России сколько угодно. Но вот это художественное творчество служителей культа воображаемой в Кремле и на гостелевидении России, которая становится малопригодной для жизни большей части ее населения, санкционированно нынешней властью.

Андрей Десницкий:

Сходил в церковь и на выборы. Центр Москвы выглядит так, как будто вот-вот ворвется враг и собираются последние бойцы на последнем рубеже. Народ на народные гуляния пущать не велено.

На выборах пусто и уныло, торгуют вкусной вареной кукурузой.

Леонид Волков:

Кажется мы идем на рекорд: к вечеру будут задержаны все координаторы без исключения.

Наша региональная сеть — главный актив свободной России, главное достижение протестных 2017-18 годов, главный страх Кремля.

Александр Кынев:

Кто нибудь объясните нашим демиургам, что по всем стандартам выборы, которые сопровождались массовыми арестами оппозиции, не могут считаться свободными

Александра Гармажапова:

Пока в Санкт-Петербурге дети и старики получают дубинкой по голове, губернатор Георгий Полтавченко, наверное, возится со своими внуками на даче, которую охраняет ФСО. Если бы в России была политика, то Полтавченко вышел бы к протестующим.

Ксения Ларина:

- Скажите , кого задерживают? - спрашивает у людей корреспондент.

- Стариков и детей! - отвечает мужчина в толпе.

Стариков и детей. Праздник ещё не кончился. Будьте осторожны.

Сергей Кальварский:

Рефлексы очень важны. Если на митинги надевать футболки с символикой сборных разных стран по футболу, в руках держать пиво, распевать фанатские кричалки и заканчивать шествие на Никольской, то полицейские снимут шлемы, сложат дубинки, начнут улыбаться, а некоторые даже заговорят на английском.

Лев Щеглов:

Все ресурсы интернета заполнены фото- и видеоматериалами о митингах против пенсионного ограбления. Во всех городах РФ. Дубинки, кровь... Только в СПБ несколько сотен задержанных. Специально тщательно не раз прощёлкал все кнопки ТВ-каналов: ни слова! Это не событие для гипнотизируемого большинства! Нет в телевизоре-значит нет в жизни!

Андрей Пермяков:

Несколько вещей поразили на сегодняшнем митинге:

1. Как порой жестко и озлобленно препираются люди и некоторые омоновцы. Один полицейский, утверждавший, что приехал с Донбасса, говорил стыдившей его женщине, что они "вообще-то сюда никого не звали".

2. Малейшая попытка сопротивления наталкивается на жесткое противодействие. На моих глазах омоновец (или росгвардеец теперь?) жестко и грубо вытолкал подростка, который хотел пройти через оцепление.

3. И смотришь на эти лица в космошлемах - некоторым же реально как будто вчера 18 исполнилось. Хорошо же наверно им мозги полощут

Демьян Кудрявцев:

Любые согласования (вместо уведомлений) мирного выхода людей на улицы своих городов (с выражением политических требований или без), и задержания за отсутствие таковых - нарушение 31 ст. Конституции и попрание базовых демократических прав. ‬Позтому в столкновениях вышедших с полицией всегда виноваты полиция и политическая сила, отдавшая ей приказ.

Ксения Собчак:

Полиция в очередной раз бьет рекорды – на всей России задержаны не менее 600 человек. Она не только рекорды бьет, но и реально бьет дубинками лежащих и упавших – бьет наотмашь, с силой, злостью ,бьет впятером одного– посмотрите видео в сети! А наказаны за все это будут опять сами пострадавшие…

Только в моем родном Питере – задержано не менее 400 человек! Есть задержанные практически во всех крупных городах, вышедших выразить свое несогласие с действиями властей по пенсионной реформе. Смотришь на фотографии – ряды полицейских, ОМОНа, в касках, с дубинками – в полном обмундировании (на наши налоги купленном!). И напротив них – молодежь – в футболках, шортах, с плакатами – мальчики и девочки и даже дети! И пенсионеры – с крохотной пенсией, недовольные, которые захотели выразить свое отношение. Мне не все нравится что делают наши оппозиционные политики,не нравится мне и использование пенсионной реформы чисто для своих политических целей. Но это сейчас неважно. С кем борются полицейские? Кого и от кого они защищают? Кто здесь более опасен – выросшая свободолюбивая молодежь, немолодые пенсионеры или потерявшая почву под ногами власть? Ответ очевиден.

Конституция нашей страны прямо указывает на свободу собраний и свободу слова. Люди, вышедшие на улицы – пользуются своим правом, данным высшим законом России. Людей нельзя за это бить! Людей нельзя наказывать за их право! Сколько можно нарушать Конституцию? Сколько можно такой культурной европейской стране как Россия позориться избиениями молодежи на улицах?

Зачем? Думая,что оберегают власть, а в итоге доведут до революции и пострадаем мы все :(((((

Юрий Сапрыкин:

В центре опять избивают протестующих, с какой-то непостижимой жестокостью, и эти кадры тут же монтируются в голове с фильмом «История одного назначения», который идёт сейчас на тех же улицах, где задержания и избиения, в кино по соседству. Жизнь, как всегда, подражает искусству: все вроде поступают как надо, как велит им долг, закон, авторитет, принципы, политическое кредо, желание послужить начальству или сберечь отчизну (все, что угодно, только не совесть), а кончается всё адской несправедливостью, от которой страдают самые беззащитные. И даже любой обличительный текст по этому поводу (включая этот) уже встроен в систему, как речь Толстого на суде над писарем Шабуниным; ок, ты можешь блеснуть красноречием, но нужные шестерёнки уже щёлкнули, и кого надо, всё равно поведут к оврагу. День выборов, день города, день задержаний и избиений, день рождения Толстого, все переплелось, да никогда и не расплеталось.

Даниил Коцюбинский:

9 сентября или 9 января?

Случилось то, что и должно было случиться.

Когда Путин создал Росгвардию в 400 000 штыков, было ясно, что рано или поздно "ружье на стене" выстрелит. И садово-полицейское кольцо, которым окружил себя Кремль, точно так же "расстреляет веру в царя", как это случилось в Петербурге в 1905 году, когда поставленные "по окружности" солдатские кордоны сдетонировали и уложили полторы сотни шедших к царскому дворцу с иконами и хоругвями (хотя при этом и с довольно дерзкими политическими требованиями, но разве это стало главным в тот день?)...

В 2007-2012 гг., когда ОМОН месил дубинками "интеллигентов", путинскому электорату это, в общем, было если и не в радость, то до фонаря.

Но пенсии... Пенсии!.. Пенсии!!!...

Это ж не свобода слова, не права человека и не прочие выдумки Госдепа! Это - желанное-долгожданное, вечное-родное, святое-пресвятое! Всё равно что хоругвь!.. И вот по этой хоругви, по святому - сапогом? Да ещё и именем "самого"?

В общем, любить Путина нынче в России больше некому, кроме людей в погонах, касках и штатском. Да и те, небось, не все поголовно умилены - у каждого ведь семья, а в семье - те, кого "отец родной" обул по полной. Обещал - и кинул. Да ещё и по башке надавал не по-детски...

Революции, правда, теперь не предвидится. "Настоящих буйных" не то чтобы мало, но в вожаки они не годны по причине застарелой умственной скудости. А те лощёные, которые в вожаках - давно выхолощены и посажены на прикорм.

Так что впереди - просто злобное затишье. И сколько оно продлится - бог (или чёрт?) весть...

Виталий Щигельский:

А говорят в Питере нет губернатора...

Может быть, и не было до сего дня.

Но сегодня.

Военно-строительные работы провЕдены на отлично,

КПЗ загружены на 100%,

Недовольные перебиты,

Охраняемые территории зачищены от стариков и детей...

Ради таких дней и придуманы назначения.

Орден в студию!

Ирек Муртазин:

Кто-нибудь может объяснить, в чем сакральный смысл этих задержаний? Что бы случилось, если бы люди помитинговали? Тихо, мирно, без оружия. Помитинговали бы, да разошлись... Мир перевернулся бы? Нет, не перевернулся бы….



Тогда в чем смысл задержаний?



Запугать несогласных? Так ведь пугливые уже давно напуганы, если чем и недовольны, предпочитают помалкивать, а если и ворчат, то не на людях…



Складывается впечатление, что единственная цель этих задержаний – демонстрация необходимости усиления полицейщины, увеличение бюджетного финансирования и расширения штатов полиции, росгвардии и прочих силовых подразделений…



Вот и нагоняют жути на Кремль и лично на Путина. Мол, смотри, Вова, народ готов бузу бузить, но мы на чеку, и тебя и себя в обиду не дадим, всех повяжем, пересажаем. Но и ты про нас не забывай, не жалей денег, не мешай приворовывать…



Разве нет?

Алексей Малаховский:

Увидел сейчас, как в Петербурге на согласованной акции избивали людей, задерживали детей, как в Омске впервые в истории современной России били мирных граждан (рвали удостоверения журналистам) и задумался вот о чем: у большинства российских граждан скоро будет чувство классовой ненависти, в первую очередь, не к людям из списка Forbes, а к «силовикам», которые почему-то продолжат выходить на пенсию в 45 лет.

Роман Попков:

После этого адского дня с дубинками и колючей проволокой требование отменить для мусорья пенсии с 45 лет (или во сколько там они становятся нашими иждивенцами) должно стать прямо вот одним из громких. Наряду с требованием люстрации. Хватит уже про "полиция с народом".

Олег Козловский:

Лет через 200 в учебниках истории будут писать про наше время примерно так: "Правящий режим опирался на многочисленные силовые структуры, которые должны были подавлять любое недовольство. Взамен они получали материальную поддержку, различные льготы и безнаказанность. Все это делалось за счет подавляющей массы населения, которая была вынуждена не только оплачивать все нужды элит, но и регулярно подвергаться запугиванию и унижению с их стороны. По мере того, как росли запросы силовиков, положение остальных граждан неуклонно ухудшалось".

Многие отметили, что во вчерашней акции у полицейских, проявлявших привычную жестокость к мирным протестующим, был свой интерес. Они не только "отрабатывали паек", но и в каком-то смысле тоже боролись за свое будущее. Но это совсем другое будущее: большинство полицейских сейчас объективно заинтересовано не в равенстве, а сохранении своего особого статуса. Им выгодно, чтобы наш пенсионный возраст подняли, потому что это позволит им уходить на пенсию раньше (и совсем не на крошечную пенсию обычных людей).

Вчера часто звучали лозунги о люстрации. Думаю, будет честно, если в дополнение к увольнению эта деятельность не будет учитываться в трудовом стаже. ОМОНовец, бьющий дубинкой беззащитного согражданина, или Эшник, возбуждающий дело за картинку ВКонтакте, не выполняет никакой полезной для общества работы. Поэтому и общество не должно финансировать их незаслуженный отдых. Пусть идут вкалывать до единого для всех пенсионного возраста или сидят на минималке. Это хотя бы частично восстановит справедливость.

Игорь Эйдман:

Одна из многих причин для того, чтобы снять шляпу перед организаторами и участниками протестов.

Путинские власти похожи на старую проститутку, пытающуюся прикинуться юной девственницей. Как ни странно, эта грубая подмена зачастую успешна. Им удается соблазнить немало наивных людей во всем мире. Таких полезных путинских идиотов было бы еще больше, если бы не протесты, подобные сегодняшнему. Несанкционированные акции срывают с режима маску благопристойности, за которой прячется его сгнивший сифилисный нос. Они демонстрируют всему миру этот гнойник, помогают людям избавиться от иллюзий по его поводу.

Протесты показывают, что за внешне респектабельным фасадом «собянинской Москвы» прячется фашистская гадина, держащаяся на грубом насилии, полицейщине и солдатчине, готовая ради власти и привилегий жестоко преследовать мирных граждан, женщин и детей.

Кто-то обвиняет протестующих в беззубости.

Аркадий Бабченко:

Российская часть летны - какой-то такой глубочайший дежа-вю... Вышли с шариками протестовать против Собянина, получили <по башке>, заселфились в автозаках, написали про сто пятьсот тыщ задержанных, вывесили фотки свинченных детей, "господи, боже, какой ад, не могу в это поверить", двое уже схлопотали уголовку.

Смотришь на это с другой стороны поребрика, и только одна мысль - друзья, а <зачем> вы опять это сделали?

А поле, поле, поле поле граблей....

Антон Громов:

Занимался в своё время исторической реконструкцией, поэтому замечу, что реконструкторских клубов весьма не хватает на протестных акциях. Особенно с учётом их обмундирования, наличия алебард и щитов, а также умения держать строй. У лучших российских клубов зачастую выучка и подготовка лучше, чем у космонавтов ОМОНа, которых бы они разделали под орех.

Призывы к осторожности тем более понятны на фоне таких вот твитов.



Кстати, в Москве разгоном демонстратов в этот раз занимался ещё и Владимир Вольфович Жириновский.



Кирилл Шулика:

Про пенсионный протест.

1. У меня довольно нехорошее чувство и настроение и вот почему. Я понимаю, что народ надо у нас приучать к политическим правам, просвещать, выходит, например, против коррупции, обращаясь не только к власти, но и в первую очередь к обществу, рассказывая ему, что это зло. 70 лет советской власти... Это как человека, который потерял память, нужно заново учить чистить зубы и надевать ботинки. Но вот пенсии... 90% людей против повышения пенсионного возраста, они прекрасно понимают, что данная инициатива власти направлена против них и их жизнь ухудшится, а шансы дожить до пенсии снизятся. Тем не менее за их пенсии люди сидят в ИВС и ОВД, мы сейчас обсуждаем, как передать им передачи, на улицы вышли дети и впервые инвалиды, а они пошли на избирательные участки голосовать за "Единую Россию", потому что об этом попросило начальство! Да, не все пошли, да многие сочувствуют протестующим. Но вот, простите, а вы правда считаете, что за ваши пенсии должны выходить дети, а вы их еще будете за это попрекать, говоря, что им надо сидеть дома и учиться? Или вы правда полагаете, что за ваши пенсии должны сидеть люди, которых вы будете называть вслед за пропагандой "бегающими по улицам Саакашвили"? Я вот совершенно не огорчусь, если эти люди не будут получать пенсию, если честно. Но вот я и сам, если честно, хочу получать пенсию.

2. Никакой разницы между санкционированными и несанкционированными акциями нет. Например, на санкционированном митинге либертарианцев я сам видел задержания, а на Пушкинской сегодня нет. В регионах и центре Москвы брали людей, да, а на марше матерей по делу "Нового величия" не брали. То есть аресты и винтилово связано не со статусом акции, тут действуют политические соображения. Например, на митинге либертарианцев брали за критику Путина с трибуны. Либералов, Ельцина, Гайдара, Чубайса можно, а Путина нет.

3. Зачем выходить, если все равно ничего не изменится? Слушайте, а какие у нас еще форматы протеста против повышения пенсионного возраста, тем более это совсем не про пенсии, а, например, про сокращение пособий по безработицы или про дополнительные обременения для работодателей? Вот есть выборы, например... Но скажите, у кого-то вообще в каком-то регионе есть сомнения на тему того, кто выиграет выборы и тем более на тему того, что это никак не повлияет на планы отказа государства от своих социальных обязательств? Все эти разговоры о втором туре, о процентах, это интересно только политологам. Есть митинги КПРФ и прочих... Но скажите мне, как можно ходить к людям, которые собрали народ против повышения пенсионного возраста, а сами обделались и стали рассказывать с трибуны про ДНР и Захарченко? Или ходить к тем, что собрал спойлерскую акцию к этой спойлерской акции, чтобы на первую спойлерскую акцию пришло меньше народа? И что вот делать, скажите мне? Какой есть механизм высказать свою гражданскую позицию по поводу того, что людям предписывают работать до гробовой доски?

4. Поможет ли это все достичь цели? Не знаю... Знаю, что если бы за вас выходили бы не дети, а вы сами, то помогло бы.

Александр Морозов:

если выпрыгнуть из "русского борща" и сесть лет на пять на край кастрюли, то совершенно ясно, что в России никогда не будет республики, а тем более - либерально-демократической республики. Это невозможно по такому количеству необоримых факторов досоветской, советской и постсоветской истории, что их даже не нужно перечислять.

Надо смотреть реалистично. Все эти стоны на тему: "а вот кончатся деньги" или "а вот поражение в войне" или "а вот непреодолимое технологическое отставание" и т.д. - все это пустое.

И это означает, что реалистический подход заключен просто а) в минимизации издержек этой системы власти, б) в том, чтобы режим сидел "внутри" и убрал свои токсичные руки из жизни других сообществ. Минимизация издержек - это просто замена этого путина на любого другого. Уже лучше будет. А по токсичным клешням надо бить, конечно, где бы они не вылезли - любыми средствами. Вот и все.