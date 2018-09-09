На акциях протеста в России задержаны более 800 человек

На акциях протеста против повышения пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека. По информации «Фонтанки», их число может приближаться к 500. В Екатеринбурге 129 задержанных. Речь идёт о тех, кто известен поимённо, однако, «в действительности количество задержанных в этих городах выше», отмечает «ОВД-Инфо».

В Москве в воскресенье вечером полиция задержала, по разным сведениям, от десяти до нескольких десятков человек. У метро «Театральная» манифестантов избивали дубинками. Московская полиция оценила число участников митинга против пенсионной реформы в две тысячи человек. По другим данным, в акции на Пушкинской площади участвовали от трех до пяти тысяч человек. У памятника Пушкину поставили траурный венок с надписью «Пенсия». Собравшиеся скандировали: «Это не реформа, это грабеж!» и «Верните наши деньги».



На акции против пенсионной реформы в целом по России вышло от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. Он добавил, что точно оценить число участников на несогласованных акциях довольно сложно.



В Москве задержаны участницы группы Pussy Riot Ника Никульшина и Диана Диденко. Машину, в которой они находились, остановил наряд ДПС. Полицейские заявили, что им нужно ехать в отдел. На них оформляют протокол за неподчинение требованиям сотрудников полиции и оставляют в ОВД до утра. В отделение также выехал участник группы Петр Верзилов, чтобы передать девушкам теплые вещи. Его тоже задержали, — сообщает «МБХ Медиа».