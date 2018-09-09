Жириновский был публично изгнан с Пушкинской площади

Один из наиболее извсестных российских политиков, лидер фракции ЛДПР в Госдуме, Владимир Жириновский вступил в грубую полемику с участниками протестной акции на Пушкинской площади в Москве.

"Я вызову сюда 10 тысяч Росгвардии и от вас ничего не останется", – угрожал политик множеству москвичей, собравшихся на акцию на Пушкинской площади".

Предупреждение: на видео звучат грубые ругательства и ненормативная лексика: