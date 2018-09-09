В Хабаровске есть вероятность проведения второго тура выборов

В трех регионах России – Хакасии, Приморье и Хабаровском крае –возможен второй тур на губернаторских выборах. По предварительным итогам единого дня голосования 9 сентября в Хабаровском крае на выборах губернатора после обработки почти 38% бюллетеней действующий глава региона Вячеслав Шпрот ("Единая Россия") набирает чуть более 37%, его конкурент от ЛДПР Сергей Фургала – 36%.

Председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов указал, что "вероятность второго тура очень велика". На данном этапе, "чтобы Шпорт победил, на оставшихся участках придется фальсифицировать под 100%", - заявил политолог Александр Кынев в интервью "Дождю". Источник телеканала в "Единой России" утверждает, что Хабаровский край – единственный регион, где кандидат в губернаторы от партии может не выиграть в первом туре. Также есть небольшие шансы на второй тур голосования в Приморском крае, где у кандидата в губернаторы единоросса Андрея Тарасенко по итогам обработки 80% бюллетеней пока 46% процентов голосов.

На выборах в законодательные органы региональной власти тоже не везде лидирует "Единая Россия". В Забайкальском крае после подсчета 17% голосов в законодательное собрание первое место занимает КПРФ, на втором - ЛДПР, а "Единая Россия" - на третьем.

В Иркутской области на выборах в парламент после обработки трети голосов лидирует КПРФ.