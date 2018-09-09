Журналисты заступились за коллег, пострадавших от полиции

В Екатеринбурге журналисты направили местному начальнику управления МВД Михаилу Бородину открытое письмо в связи с инцидентами 9 сентября на улицах города.





В письме, в частности, говорится, что на акциях протеста в Екатеринбурге в момент выполнения своих профессиональных обязанностей были задержаны сотрудники средств массовой информации Дмитрий Антоненков, Сергей Панин и Дмитрий Емельянов. Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанные являются действующими журналистами и находились на митинге исключительно с профессиональной целью, они не были отпущены. Более того, на них составили протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».



После этого пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, комментируя агентству «Европейско-азиатские новости» причину задержания журналистов, сказал, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими.



Произошедшее является прямым нарушением закона. В статье 47 Закона о СМИ РФ однозначно говорится: «Журналист имеет право посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях».



Кроме того, эпизод с задержанием журналистов может быть квалифицирован по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».





Случившееся ставит под угрозу сами принципы работы журналистов. [...] Подобные действия недопустимы и опасны для всего общества. Мы считаем, что ГУ МВД по Свердловской области должно принести извинения задержанным журналистам и публично признать ошибочность подобных действий. Сотрудники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о принципах работы журналистов, чтобы такие случаи не повторялись.



Письмо подписано группой журналистов и опубликовано на странице Дмитрия Колезева в Фейсбуке