В четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов

По предварительным данным единого дня голосования , 9 сентября, в четырех регионах России ни один из кандидатов в губернаторы не смог набрать более 50 процентов голосов избирателей. В Приморье, Хабаровском крае , Хакасиии Владимирской области — будет второй тур губернаторских выборов.

В Приморском крае после подсчета всех протоколов участковых комиссий исполняющий обязанности главы региона, кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко получил около 47 процентов голосов, а коммунист Андрей Ищенко — около 25 процентов.В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий глава региона Вячеслав Шпорт, представляющий "Единую Россию", набрали около 36 процентов голосов. В Хакасии после обработки двух третей бюллетеней действующего главу региона Виктора Зимина опережает кандидат от КПРФ Валентина Коновалова – 36 и 43 процента голосов – соответственно. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с результатом 36,5 процентов. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Его поддержали треть избирателей.

Еще в двух регионах "Единой России" не удалось набрать большинство на выборах в региональный парламент — в Иркутской области и в Хакасии. В этих двух регионах выборы выиграла КПРФ.

На выборах мэра Москвы, по данным Мосгоризбиркома, со значительным отрывом лидирует действующий глава города Сергей Собянин. Он набирал 70 процентов голосов. На втором месте оказался Вадим Кумин от КПРФ с результатом 11,4 процента.Явка на выборах составила 30 процентов.

Премьер и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что кампания из-за происходящих реформ, в том числе пенсионной, была "сложной", но сам результат он назвал "достойным".

