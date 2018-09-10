В России на акциях протеста 9 сентября задержаны более тысячи человек

В России в воскресенье на акциях протеста против повышения пенсионного возраста были задержаны боле тысячи человек. По данным "ОВД-Инфо", больше всего задержанных — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - 452 и 183 - соответственно. Издание публикует списки задержанных в разных городах.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось, и только в 12 они были разрешены властями. На акции вышли от 60 до 80 тысяч человек. Об этом сообщил в твиттере соратник Алексея Навального Леонид Волков.

В акции на Пушкинской площади в Москве участвовали до пяти тысяч человек. Они поставили траурный венок с надписью "Пенсия" у памятника Пушкину и скандировали: "Это не реформа, это грабеж!" и "Верните наши деньги". Полицейские, по данным "ОВД-Инфо" задержала 43 человека. Как минимум 8 из них оставались в полиции до утра. Между полицией и участниками акции произошли столкновения. Полицейские применили грубую силу к активистам.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участника акции, который нанес травму полицейскому. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.