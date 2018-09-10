В России посмертно рассмотрят уголовное дело Дениса Вороненкова

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении убитого в марте прошлого года в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Его дело рассмотрят посмертно, сообщает "Коммерсантъ".

Вороненков обвиняется в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой рейдерского захвата здания в Москве. Сын бывшего депутата отказался от закрытия уголовного дела в связи со смертью отца, рассчитывая отстоять его невиновность в суде.

Уголовное дело в отношении Вороненкова возбудили ещё в 2011 году. Однако привлечь к уголовной ответственности не смогли из-за депутатского иммунитета.

В 2016 году Денис Вороненков не прошёл в Госдуму и вместе с женой Марией Максаковой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. Он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о провокации украинских спецслужб.