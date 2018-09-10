В Париже в результате ножевой атаки пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате нападения с ножом в Париже. Тяжелые ранения получили четыре человека. Они госпитализированы. Среди пострадавших двое туристов из Великобритании.

Нападавший задержан. По предварительным данным, он выходец из Афганистана.

Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 9 сентября, в 19-м округе, на северо-западе города. По данным журналистов, сначала злоумышленник без видимых причин напал на посетителей кинотеатра, а затем набросился на игроков в петанк и прохожих неподалеку.

Источник агентства Reuters утверждает, что полиция пока не рассматривает произошедшее как теракт.