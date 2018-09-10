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В Париже в результате ножевой атаки пострадали семь человек

Район нападения, Париж, 10 сентября 2018 года

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Семь человек пострадали в результате нападения с ножом в Париже. Тяжелые ранения получили четыре человека. Они госпитализированы. Среди пострадавших двое туристов из Великобритании.

Нападавший задержан. По предварительным данным, он выходец из Афганистана.

Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 9 сентября, в 19-м округе, на северо-западе города. По данным журналистов, сначала злоумышленник без видимых причин напал на посетителей кинотеатра, а затем набросился на игроков в петанк и прохожих неподалеку.

Источник агентства Reuters утверждает, что полиция пока не рассматривает произошедшее как теракт.

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