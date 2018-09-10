СМИ: тезка сына Нарышкина обращался за видом на жительство в Венгрии

Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. Об этом пишет "Новая газета", которая провела совместное расследование с венгерским центром расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом "444".

По данным журналистов, за видом на жительство в Венгрии обращался сын Нарышкина — Андрей Сергеевич Нарышкин, его жена Светлана и двое дочерей. Смогли ли они получить вид на жительство в Венгрии, в расследовании не сообщается.

В Службе внешней разведки не ответили на запрос журналистов, сообщив, что этот вопрос "не входит в компетенцию" пресс-службы СВР. Сергей Нарышкин ситуацию не прокомментировал. Несколько писем, направленных для Нарышкина-младшего остались без ответа. Его родственники также не ответили на письма.

Программа получения вида на жительство в Венгрии за инвестиции началась в 2013 году. Для покупки "золотой визы" нужно было инвестировать 300 тысяч евро в венгерские облигации через уполномоченную венгерскими властями фирму. Еще 60 тысяч евро составлял административный сбор. Это гарантировало вид на жительство инвестору и членам его семьи — жене и несовершеннолетним детям.

В документах, с которыми ознакомились журналисты, напротив фамилий Нарышкиных указан адрес будапештского офиса фирмы Voldan Investments из Лихтенштейна. Эта компания, отмечает газета, была уполномочена работать с инвесторами из России, которые хотят получить вид на жительство в Венгрии.

До 2013 года Андрей Нарышкин работал в российской госкомпании ФСК ЕЭС. По данным реестра, последний бизнес, в котором онучаствовал две петербургские торговые компании ("Фактор" и "Ленпромторг"). Другой совладелец этих компаний был арестован за участие в группировке наркодилеров.

Глава Службы внешней разведки, бывший председатель Госдумы России Сергей Нарышкин находится под американскими санкциями с 2014 года.

В списке на получение вида на жительство в Венгрии "Новая газета" также нашла тезок заместителя руководителя госкорпорации "Росатом" Евгения Евстратова. Кроме того, там есть фамилии бывших депутатов Госдумы и руководителей госкомпаний.