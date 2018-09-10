Дональд Трамп выступит под присягой по делу о домогательствах

Дональд Трамп выступит под присягой с письменными заявлениями по поводу обвинений в сексуальных домогательствах во время съёмок в своем телешоу "Ученик". Президент США должен явиться в суд до конца сентября. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на адвокатов.

Одна из участниц шоу, Саммер Зервос, в 2017 году подала на Трампа жалобу. По ее словам, в 2007 году он домогался её, а также выступал с клеветническими заявлениями. Президент свою вину не признает.

В конце 2016 года газета The Washington Post опубликовала видеозапись от 2005 года, на которой слышны сексистские высказывания Трампа. После публикации несколько женщин обвинили Трампа в домогательствах. Тогда президент извинился за свои слова, но отметил, что на записи зафиксирован частный разговор.

Реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice) начало выходить в 2004 году на телеканале NBC. Его участники выполняли разные бизнес-задания. Ведущими в разное время выступали сам Дональд Трамп и актёр Арнольд Шварнеггер, покинувший шоу 2017 году. В России проект был адаптирован каналом ТНТ и выходил под названием "Кандидат". Ведущим одного из сезонов был владелец холдинга "Интеррос" миллиардер Владимир Потанин.