В Москве соратников Навального отпустили из полиции до суда

Задержанных в Москве в субботу соратников Алексея Навального Георгия Албурова, Николая Ляскина и Владимира Милова в понедельник после составления протоколов отпустили из полиции до суда. Об этом Албуров сообщил в твиттере. Сам Навальный отбывает 30 суток административного ареста за организацию акции в январе.

Вечером в воскресенье из ОВД отпустили Любовь Соболь. Без предъявления обвинений ее продержали в полиции 14 часов.

9 сентября, в единый день голосования, сторонники Навального организовали митинги и шествия против пенсионной реформы. В 54 городах акции не были согласованы с властями.В ходе митингов протеста, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более тысячи человек, около 500 из них – в Санкт-Петербурге.

В понедельник в Приморском районном суде Петербурга рассматривают одновременно протоколы на десятерых задержанных на акции против повышения пенсионного возраста. Об этом "Медиазоне" сообщила правозащитник Варвара Михайлова. Четверо задержанных уже получили административные аресты на срок от пяти до семи суток по обвинению в участии в несогласованной акции.

В Москве в отношении двух участников акции протеста возбудили уголовные дела, обвинив их в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает правозащита "Открытой России". В понедельник должен состояться суд о мере пресечения для них.