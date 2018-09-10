Администрация Дональда Трампа в понедельник, как ожидается, выступит с угрозой санкций в отношении судей Международного уголовного суда в Гааге - из-за его готовности расследовать предполагаемые преступления, совершенные военными США в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект выступления советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

В своей речи в Вашингтоне Болтон, как ожидается, заявит, что США разорвут всякие отношения с Гаагским судом, а также применят все средства для защиты американских граждан и их союзников от "несправедливого судебного преследования этим незаконным судом".

Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы в стране, а также организовать против них уголовные преследования. Белый дом намерен через Совет безопасности ООН отобрать у суда право преследовать граждан США и союзных с ними государств.

Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут, учредивший в 2002 году Международный уголовный суд, против которого выступил тогдашний президент Джордж Буш. Прежний глава Белого дома Барак Обама предпринял ряд шагов для сотрудничества с этой организацией.

Отмечается, что в сегодняшней речи Болтон также объявит о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке. Согласно принятому решению, офис не возобновит свою работу до начала прямых переговоров палестинцев с Израилем, который в речи Болтона будет назван "другом и союзником".