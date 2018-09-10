Гендиректор CBS уходит в отставку после обвинений в домогательствах

Генеральный директор медиакорпорации CBS Лесли Мунвес уходит в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте CBS. Его заменит главный операционный директор компании Джозеф Янниелло. Причиной отставки Мунвеса стали обвинения его в сексуальных домогательствах.

Мунвесу 68 лет. Он руководил медиакорпорацией более 20 лет. CBS выплатит ему компенсацию. Ее размер не уточняется. Мунвес получит ее по окончании внутреннего расследования. Ранее американские СМИ сообщали, что гендиректор CBS рассчитывал на сумму в размере 100 миллионов долларов. Совет директоров корпорации, по данным прессы, рассчитывал на сокращение отступных.

Летом шесть женщин публично обвинили Мунвеса в сексуальном преследовании. Тогда же стало известно, что CBS начала обсуждать детали отставки своего руководителя. Мунвес также покинул состав Комиссии по борьбе с сексуальным преследованием и продвижению равноправия на рабочих местах.

В воскресенье, 9 сентября, журнал The New Yorker опубликовал новые заявления с обвинениями в домогательствах в адрес Мунвеса. Через три часа после публикации CBS заявила о немедленной отставке гендиректора.

В заявлении CBS уточняется, что Мунвес и медиакорпорация пожертвовали 20 миллионов долларов одной или нескольким организациям, поддерживающим движение женщин – жертв сексуального насилия. Эта сумма будет вычтена из компенсации Мунвеса.

Джозеф Янниелло работает в CBS с 1997 года. В 2013 году он занял пост главного операционного директора корпорации. С 2009 по 2013 год он работал в CBS на должности финансового директора. До этого занимал ряд ключевых позиций в финансовых подразделениях медиакомпании.