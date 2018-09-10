В Иране сотрудники театра арестованы за комедию Шекспира

В Иране задержали двух сотрудников театра за постановку пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". По данным властей, спектакль противоречит законам Исламской Республики, сообщает Associated Press. По решению суда арестованы режиссер-постановщик Марьям Каземи и менеджер Саид Ассади.

Их взяли под стражу накануне вечером – после трансляции в интернете видеоролика, который демонстрирует ход работы над постановкой. В министерстве культуры сообщили, что задержанных затем выпустили под залог в размере 24 тысяч долларов для каждого.

Размещенный в социальных сетях ролик показывает танцующих актрис и актеров. Иранское законодательство запрещает подобное гендерное смешение, равно как и публичные танцы в исполнении женщин.

Посвященная любовным историям комедия Шекспира исполнялась на иранской сцене в течение семи дней вплоть до вчерашнего ареста. "Сон в летнюю ночь" – одно из самых популярных произведений английского драматурга. Его ставят театральные группы по всему миру.

Иран отвергает западную культуру. Так, в июле была задержана девочка-подросток Мадеха Ходжабри за размещение видеоролика в интернете. В 2014 году иранский суд приговорил шесть юношей и девушек к условным срокам лишения свободы за то, что они снялись в клипе к песне Happy Фэррелла Уильямса.