На волшебном пони. Фильм о Маше Алехиной в Эдинбурге

Мария Алехина, участница "панк-молебна" Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году, за который она была приговорена к "двушечке", отправилась в Эдинбург представлять свою книгу "Дни восстания" и поставленный по ней спектакль на фестивале "Фриндж".

Ей не дали улететь из Москвы – пограничники не выпустили из-за неотработанного наказания за проведенную у здания ФСБ акцию протеста против блокировки Telegram. Однако Алехина все-таки появилась в Эдинбурге – "на волшебном пони", как она сказала.

Заодно она дала интервью Радио Свобода – вместе со своим молодым человеком Дмитрием "Энтео" Цорионовым, православным активистом, некогда принадлежавшим к стану ее хулителей и в 2012 году требовавшим для нее наказания за панк-молебен.

Фильм Валентина Барышникова, Петра Соловьева и Марии Гавриловой.