В Москве задержали участников "бессрочной акции протеста"

В Москве задержаны участники так называемой "бессрочной акции протеста", которые решили остаться на улицах российской столицы после вчерашней несогласованной акции против повышения пенсионного возраста.

По данным "ОВД-Инфо", задержаны были семь человек. От памятника Александру Твардовскому на Страстном бульваре, где проходила акция, их отвезли в отдел полиции "Тверской". Среди задержанных был журналист Денис Стяжкин, позднее его отпустили.

Телеканал "Дождь" сообщает, что активисты требовали отмены пенсионной реформы, статьи Уголовного кодекса о "разжигании розни", по которой людей судят, в том числе, за публикации в интернете, и роспуска Роскомнадзора. По словам активистов, они не являются сторонниками Алексея Навального, и команда оппозиционного политика их акцию не поддержала.

Накануне в Москве были задержаны более 40 участников акции против пенсионной реформы, на которую люди вышли по призыву Навального. По всей России задержаны более 1000 человек, больше всего в Петербурге. По данным "Медиазоны", суды в Петербурге рассмотрели уже более 50 административных дел, часть участников акции протеста отправлены под арест, некоторые получили штрафы. 10 суток административного ареста, в частности, получил блогер, активист Либертарианской партии Михаил Светов.