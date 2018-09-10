В Македонии началась кампания перед референдумом

В Македонии в понедельник официально началась агитационная кампания перед референдумом об изменении названия страны.

Этот шаг необходим для вступления бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО. Присоединение Македонии к этим организациям ранее блокировала Греция, которая не признавала название "Македония", указывая на то, что историческая область Македония включает в себя, в том числе, северную часть нынешней Греции. В нынешнем году, однако, Скопье и Афинам удалось достичь компромисса, в рамках которого Македония должна сменить название на "Северная Македония". Этот шаг уже одобрил парламент, однако его должен подтвердить референдум. Он назначен на 30 сентября.

Власти страны выступают за смену названия, националистическая оппозиция - против. Часть политических сил, в том числе пророссийской ориентации, призывают к бойкоту голосования, надеясь снизить явку ниже уровня в 50 процентов. В этом случае референдум будет признан недействительным.

Оппозиция критикует власти за формулировку вопроса: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО путем принятия соглашения между Македонией и Грецией?" Критики считают такую формулировку вопроса обманом избирателей. Власти заявляют, что вопрос вполне честен - ведь изменение названия необходимо именно для того, чтобы открыть путь в ЕС и НАТО.

Лидеры стран Запада призывают граждан Македонии одобрить соглашение. Канцлер Германии Ангела Меркель лично приехала в Скопье на прошлой неделе, чтобы призвать граждан Македонии проголосовать. "Это исторический шанс, который выпадает один раз за жизнь поколения" - сказала она.