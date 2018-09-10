МИД Польши избавился от выпускников МГИМО

Министерство иностранных дел Польши практически полностью избавилось от выпускников МГИМО и сотрудников "коммунистических ведомств". Об этом заявил глава МИД страны Яцек Чапутович в своем твиттере. По его словам, с 2016 года ведомство приняло на работу 435 новых сотрудников.

Он отметил, что кадровая ротация повысит эффективность деятельности министерства и наполнит его работниками, которые привержены политике польского государства, сообщает PolskieRadio. В ближайшее время Варшава заменит 86 послов из 101. Уже сейчас заменены почти все из 111 директоров и их заместителей в департаментах МИД.

Замглавы российского Минобрнауки Павел Зинькович удивился, узнав о таком решении. Он заявил, что в МГИМО учились "очень хорошие ребята-поляки", передает РИА Новости.

О том, что Чапутович намерен избавить свое ведомство от выходцев из российского вуза, сообщалось в январе, когда он вступил в должность министра. Чапутович сменил на этом посту прежнего руководителя, не желавшего расставаться с прежними работниками и трудоустраивать новых без опыта дипломатической работы.