Осеннее наступление на Кремль

Что россиянам принесли выборы и протесты? Обсуждают политики Павел Грудинин, Владимир Милов, Максим Кац и политолог Алексей Макаркин. Ведущая Елена Рыковцева
Опрос на улицах Москвы
Павел Грудинин, Владимир Милов, Максим Кац, Алексей Макаркин в обсуждении протестов и выборов
Что россиянам принесли выборы и протесты? Обсуждают политики Павел Грудинин, Владимир Милов, Максим Кац и политолог Алексей Макаркин. Ведущая Елена Рыковцева
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