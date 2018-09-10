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Осеннее наступление на Кремль

Протесты в Москве 9 сентября 2018

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Павел Грудинин, Владимир Милов, Максим Кац, Алексей Макаркин в обсуждении протестов и выборов

Что россиянам принесли выборы и протесты? Обсуждают политики Павел Грудинин, Владимир Милов, Максим Кац и политолог Алексей Макаркин. Ведущая Елена Рыковцева

Опрос на улицах Москвы

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