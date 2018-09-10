СМИ: "Русал" Олега Дерипаски сократит производство из-за санкций

Алюминиевый гигант UC Rusal Олега Дерипаски готовится сократить производство из-за американских санкций, которые не позволят ему вести переговоры по контрактам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Компания может уменьшить выпуск продукции уже в этом месяце.

По данным издания, пока не оправдываются надежды компании на то, что США снимут ограничительные меры в обмен на сокращение влияния Дерипаски в "Русале".

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, если санкционный режим не прекратит действие до конца сентября, "Русал" будет вынужден вернуть на склады всю продукцию.

В августе остановил работу Надвоицкий алюминиевый завод – предприятие "Русала", которое поставляло алюминий в США. По подсчетам "Русала", при самом негативном сценарии производство может упасть на 50–70 процентов от бизнес-плана, принятого в текущем году.