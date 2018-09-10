В Триполи произошло нападение на здание нефтяной компании

В Ливии вооруженная группа напала на штаб-квартиру Национальной нефтяной компании в центре Триполи. Охрана и силы безопасности открыли огонь по нападавшим, были слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия, сообщили очевидцы.
По официальным сведениям, с обеих сторон – среди нападавших и сотрудников охраны здания – погибли по два человека.
На минувшей неделе ООН сообщила, что в Ливии достигнуто перемирие между враждующими вооруженными группировками. Правительство Ливии, официально поддерживаемое ООН, контролирует столицу, город Триполи. Однако остальная часть территории страны находится под контролем самозваных вооруженных отрядов.
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