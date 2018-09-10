Либертарианца Светова арестовали за "демонстрацию нацистской символики"

В Петербурге суд приговорил к десяти суткам ареста члена Либертарианской партии, блогера Михаила Светова. Днем ранее он был задержан на акции против пенсионной реформы и провел ночь в отделении полиции.

На Светова был составлен протокол о "повторном участии в несанкционированном митинге", хотя кроме акции 9 сентября он ни на каких митингах в этом году задержан не был. В материалах административного дела указано, что свое первое правонарушение блогер совершил в мае 2018 года в Москве, когда его задержали на улице Поликарпова за "демонстрацию нацистской символики", причем демонстрировал ее Светов "в квартире №25 дома №7 в 23 часа 00 минут". По этому адресу действительно прописан Михаил Светов, только с другой датой рождения и другим отчеством.

"Я вообще не знаю, что это за дело, – написал обвиняемый в Твиттере из зала суда. – Узнал о нем только сейчас. Разумеется, самого события тоже не было. Фабриковать правонарушение постфактум – это что-то новое".

9 сентября по всей России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные штабами Алексея Навального. Большинство акций не были согласованы властями и закончились массовыми задержаниями.

В Москве и Санкт-Петербурге около 20 протестующих были избиты полицейскими, получив различные травмы. По данным проекта "ОВД-Инфо", занимающегося мониторингом полицейского насилия и политических репрессий, всего по России было задержано больше 1000 человек, из них 450 – в Санкт-Петербурге. В этом городе за один день суды рассмотрели 145 административных дел, вынеся 134 наказания.

В Москве, где задержано свыше 60 человек, заведено два уголовных дела о "применении насилия в отношении представителя власти". 24-летнего Виктора Федосеева и 36-летнего Василия Костылева обвиняют в "нанесении ударов кулаком" двоим сотрудникам полиции. Обвиняемых поместили в СИЗО. От дачи показаний они отказались.

Также стало известно, что на акциях были задержаны 14 работников СМИ. К троим из них, несмотря на предъявленные редакционные удостоверения, полиция применила силу. У журналистки издания "Росбалт" Александры Полукеевой, получившей удар резиновой дубинкой по голове, диагностировали сотрясение мозга. Она освещала акцию в Петербурге.

В понедельник в Москве около 20 человек попытались продолжить протестовать, выйдя к памятнику поэту Александру Твардовскому на Страстном бульваре и объявив свою акцию "бессрочной". Все они также были задержаны полицией.