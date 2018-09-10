На востоке Германии произошёл новый инцидент с иммигрантами

В восточногерманском городе Кётен (федеральная земля Саксония-Анхальт) в результате уличного конфликта с участием мигрантов из Афганистана скончался 22-летний гражданин Германии.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье. На одной из детских площадок города трое уроженцев Афганистана выясняли со своей знакомой, от кого она забеременела. К ним подошел молодой немец со своим братом, который, как пишет агентство DPA, был известным в Кётене правым экстремистом. В результате драки один из немцев упал на землю и позже скончался в больнице.

Двое афганцев-участников конфликта задержаны. Один из них подозревается в нанесении опасных телесных повреждений, другой в причинении трамв, приведших к смерти. В то же время, как сообщает полиция, вскрытие показало, что молодой человек умер от сердечной недостаточности, а утверждения, что смерть наступила вследствие нанесенных ему ударов, подтверждения не находят.

Вечером в воскресенье в Кётене состоялась многолюдная демонстрация, инициированная правыми группировками. Она собрала около двух с половиной тысяч жителей Кётена и националистов, приехавших из других мест. Левые организации сумели собрать около 200 человек для участия в альтернативной.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил о недопустимости превращения Кётена во "второй Хемниц". 26 августа в саксонском городе Хемнице в драке был убит 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске. В связи с преступлением в городе состоялись митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии.