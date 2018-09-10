Итоги выборов: низкая явка и худшие за 11 лет результаты "Единой России"

Мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах главы столицы при рекордно низкой для города явке избирателей – по данным Мосгоризбиркома, она составила чуть больше 30 процентов. На прошлых выборах мэра в 2013 году, где соперником Сергея Собянина был Алексей Навальный, явка была выше на 2 процента, а на последних президентских выборах – и вовсе на 30.

Подобная ситуация, когда более двух третей избирателей проигнорировали выборы, произошла в единый день голосования, 9 сентября, в большинстве российских регионов. По сравнению с прошлыми избирательными кампаниями, явка существенно снизилась на Чукотке, в Амурской, Кемеровской и Самарской областях, в Красноярском крае, Новосибирске и Екатеринбурге. На выборах в Волгограде и Новгороде, по данным ЦИК, проголосовал лишь каждый четвёртый житель, зарегистрированный в списках избирателей. В Саратове явка и вовсе с трудом перевалила за 10 процентов.

Кроме того, по итогам голосования, почти во всех законодательных собраниях регионов сильно ухудшила свои результаты партия власти. Так в Ульяновской области "Единая Россия" получила меньше 34 процентов голосов (против 58 процентов на выборах 2013 года), уступив первое место коммунистам. "Единороссы" также проиграли выборы в городские думы Великого Новгорода, Тольятти и Сызрани – большинство в этих городах также получили представители КПРФ. Коммунисты отобрали первое место и в некоторых региональных парламентах - в частности, в Хакасии и Иркутской области. За "Единую Россию" там проголосовали чуть больше четверти избирателей.

В Якутске "единоросс" Александр Саввинов проиграл выборы мэра – первое место на них заняла член Партии возрождения России Сардана Авксеньтева.

В Подмосковье на выборах губернатора хоть и победил действующий глава региона Андрей Воробьев, однако в тех районах, где местные жители протестовали против мусорных свалок (в частности, в Рузском и Волоколамском), его результат еле перевалил за 20 процентов голосов.

В Кемерово в Совет народных депутатов не смог избраться местный житель Игорь Востриков, ставший известным после того, как при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибла вся его семья. Он также баллотировался от "Единой России".

По данным движения "Голос", которое занимается мониторингом российских выборов, партия власти показала худшие результаты на выборах в региональные парламенты за 11 последних лет, хоть и сохранила, с учетом выборов по одномандатным округам, над ними контроль. Однако первое место на этих выборах партия за указанное время не уступала.

Несмотря на это, премьер-министр и глава "Единой России" Дмитрий Медведев назвал результаты партии на выборах в регионах "вполне достойными", отметив, что кампания в этом году была сложной из-за реформ. В то же время секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "в самое ближайшее время в партии сделают и кадровые, и организационные выводы" из неудовлетворительных результатов.

По итогам единого дня голосования, в четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов: в Хабаровском и Приморском краях, во Владимирской области и Хакассии ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов. В этих регионах во втором туре "единороссам" будут противостоять кандидаты от ЛДПР и КПРФ, причем их шансы на победу эксперты оценивают как весьма вероятные.

Собеседники издания РБК, близкие Кремлю, признались, что в администрации президента не были готовы к такому повороту событий.

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший российское гражданство в июне этого года, стал депутатом горсовета подмосковного Красногорска. А Виктория Скрипаль, которая является племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, проиграла выборы в Ярославскую областную думу.