США решили закрыть палестинское представительство в Вашингтоне

Госдепартамент США объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. В заявлении Госдепартамента, в частности, говорится, что ООП не сделало шагов, необходимых для продвижения к началу прямых и результативных переговоров с Израилем.

Госдепартамент обвинил руководство палестинцев в том, что оно осудило план администрации Трампа по достижению мира между Израилем и палестинцами, – проекта, который еще не был обнародован, отмечают "Голос Америки" и Associated Press.

«Мы позволили представительству ООП осуществлять действия, направленные на достижение прочного, всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами, после того, как срок действия предыдущего разрешения истек в ноябре 2017 года. Однако ООП не предприняло своевременных шагов, призванных способствовать началу прямых и результативных переговоров с Израилем. Напротив, руководство ООП осудило американский план, которого оно не видело, и отказалось сотрудничать с правительством США в вопросе о (достижении) мира и по другим вопросам. Поэтому, а также принимая во внимание обеспокоенность Конгресса, Администрация приняла решение о том, что сейчас представительство ООП в Вашингтоне должно быть закрыто», – подчеркнула исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт.