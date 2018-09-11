"Недограждане". Эфир в 21:05

Кампания по проверке законности приобретения или оформления российского гражданства, затихшая было на несколько лет, вновь набирает обороты. Тысячи людей которые родились и десятки лет жили в России в одночасье объявляются "негражданами". У них отбирают паспорта и, в лучшем случае, предлагают пройти процедуру приобретения гражданства РФ. А могут и оштрафовать.

Насколько вообще законно изъятие паспорта без суда и следствия? Что делать, если это произошло с вами? И как поступать, если о приобретении российского гражданства вы задумались только сейчас? Спросим у Елены Буртиной и Татьяны Котляр